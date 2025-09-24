Турција изгради 204 километри безбедносен ѕид на границата со Иран

Турција ја заврши изградбата на безбедносен ѕид долг 204 километри на границата со Иран, како дел од поширок план за зајакнување на граничната контрола и спречување на нелегални преминувања.

Ѕидот се гради во планинската област на покраината Ван, на надморска височина од околу 2.500 метри.

Според турските власти, ќе бидат изградени уште 91 километар ѕид пред завршувањето на целиот планиран систем. Граничната зона е дополнително обезбедена со ровови и други физички пречки. Долж границата се инсталирани електрооптички кули, кули за набљудување со лифтови и радарски системи, што овозможува постојан надзор.

За борба против беспилотни летала долж границата распоредени се системи за попречување на дронови, противавионско оружје и оклопни возила со автоматски куполи.

Турските безбедносни сили, вклучително и припадници на граничните единици, патролираат 24 часа на ден, обезбедувајќи надзор на еден од најчувствителните делови од турско-иранската граница.