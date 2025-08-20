Турција има своја апликација за социјалните мрежи, тврдат дека нема цензура или реклами: Ердоган се приклучи на неа

0 SHARES Сподели Твитни

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган ја објави првата објава на турската апликација за социјални медиуми „Next Sosyal“.Тој цитираше стих од песна на Ердем Бајазит:„Цвет расцвета меѓу бетонските ѕидови.“Неговата објава го содржеше хаштагот „Да почнеме“, заедно со емотикони со турското знаме, земјата и ракетата.Оваа апликација им обезбедува на корисниците новости за технологијата, начинот на живот и актуелните настани и содржи модел на вештачка интелигенција развиен од Фондацијата Т3 во соработка со турската одбранбена компанија Бајкар.Платформата веќе има надминато еден милион корисници.Апликацијата, лансирана на 23 јули, им овозможува на корисниците да споделуваат текст, фотографии, видеа и анкети, а воедно нуди и хронолошка содржина без реклами, цензура и алгоритми, а поддржува и повеќејазична интеракција и брзи одговори.Next Sosyal нуди уникатни можности за Турција, дозволувајќи им на корисниците од сите возрасти да ги изразат своите мисли и чувства на платформа која е ослободена од влијание, манипулации, дезинформации и вулгарности.

