Турција потврди дека нема преживеани по падот на воен хеликоптер во Катар

Сите седум лица во воениот хеликоптер што се урна во катарските води загинаа по технички дефект за време на рутинска мисија, соопштија катарските и турските власти.

Катарското Министерство за одбрана претходно соопшти дека несреќата се должи на „технички дефект“ за време на рутинска мисија, додека Министерството за внатрешни работи првично соопшти дека шест лица загинале, а по едно сè уште се трага.

Во меѓувреме, турското Министерство за одбрана потврди дека сите седум лица во авионот загинале.

Според Анкара, меѓу жртвите има еден турски војник и двајца вработени во турската одбранбена компанија „Аселсан“, додека преостанатите четири жртви биле членови на катарските вооружени сили.

Турското Министерство за одбрана соопшти дека точната причина за несреќата ќе биде утврдена со истрага на катарските власти.

Досега нема индикации дека падот на хеликоптерот е резултат на непријателска акција.

Несреќата се случила во време на зголемени регионални тензии, при што Катар беше подложен на повторени напади со беспилотни летала и ракети во последните недели откако САД и Израел започнаа заеднички напад врз Иран на 28 февруари.