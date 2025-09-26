Турција, Сирија и Јордан го враќаат поранешниот симбол на Отоманската империја: Тие повторно ќе ги поврзат Истанбул и Арапите

0 SHARES Сподели Твитни

Турција, Сирија и Јордан се согласија да ја обноват историската железница Хеџаз, изјави во вторникoт висок функционер, што претставува важен чекор кон обновување на регионалната поврзаност и зачувување на заедничкото наследство.„Историската железница Хеџаз се обновува“, изјави министерот за транспорт и инфраструктура Абдулкадир Уралоглу.Договорот беше постигнат за време на трипартитниот состанок одржан претходно овој месец во Аман, според Уралоглу.Трите земји постигнаа прелиминарен договор за нацрт-меморандум за разбирање (MoU) во кој се дефинира сеопфатна соработка во транспортната инфраструктура, рече тој.Како дел од иницијативата, Турција ќе помогне во завршувањето на 30-те километри од недостасувачката надземна конструкција на сирискиот дел од железничката пруга.Во меѓувреме, Јордан ќе го процени својот технички капацитет за поддршка на одржувањето, поправката и работењето на локомотивите во Сирија.Трите земји, исто така, планираат да спроведат заеднички технички студии со цел подобрување на пристапот на Турција до Црвеното Море преку јорданското пристаниште Акаба.Покрај тоа, патниот сообраќај меѓу Турција и Јордан преку Сирија треба да се обнови по 13-годишен прекин поради граѓанската војна што заврши во декември со соборувањето на долгогодишниот диктатор Башар ал-Асад.„Зачувувајќи го историското наследство на нашиот регион, ние исто така воспоставуваме силна соработка во меѓународните транспортни коридори. Ќе продолжиме да работиме на заедничка иднина во транспортот“, рече Уралоглу.Првично изградена помеѓу 1900 и 1908 година за време на отоманскиот султан Абдулхамид II, железницата Хеџаз се протегала на приближно 1.750 километри, поврзувајќи го Истанбул со светите исламски градови Мека и Медина, како и со Дамаск и делови од Јемен.Наменета за олеснување на аџилакот во Мека, железницата служела и стратешки воени и административни цели, зајакнувајќи ја османлиската контрола врз далечните провинции.Линијата се одликувала со инженерски подвизи како што се камени вијадукти, пустински станици и теснолиниски пруги прилагодени на тежок терен. Иако во голема мера биле демонтирани или оштетени за време на Првата светска војна и последователните конфликти, делови од железницата останале недопрени и долго време биле предмет на напори за реставрација.

Пронајдете не на следниве мрежи: