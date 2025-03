ТУРЦИЈА: ТРЕТА НОЌ ПО РЕД Протести ги тресат најголемите градови

0 SHARES Сподели Твитни

Протестите, кои се одржуваат и покрај официјалната забрана за јавни собири, добија масовна поддршка од опозициските партии, синдикати и граѓански организации.

Илјадници граѓани излегоа на улиците на Истанбул, Анкара и Измир трета ноќ по ред, барајќи ослободување на градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу, кој беше приведен под обвинение за корупција и поврзаност со терористички организации. Турските власти воведоа строги безбедносни мерки, а полицијата употреби солзавец за да ги растера демонстрантите.

Протестите, кои се одржуваат и покрај официјалната забрана за јавни собири, добија масовна поддршка од опозициските партии, синдикати и граѓански организации. Во Анкара, стотици демонстранти се собраа пред седиштето на опозициската Народна републиканска партија (НРП), извикувајќи слогани против владата. Според министерот за внатрешни работи Али Јерликаја, досега се уапсени 97 лица.

