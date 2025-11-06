Турција удри по гатачите: 62 лица се осомничени за измама

Турската полиција приведе 62 лица во координирана операција спроведена во 29 окрузи, по сомнение дека биле дел од организирана мрежа која преку интернет се претставувала како гатачи и медиуми, пренесе „Hürriyet Today“.

Според наводите, осомничените преку социјалните мрежи нуделе „пророштва“ и духовни услуги, при што ги искористувале верските и емоционалните чувства на граѓаните со цел измама и изнуда на пари.

При претресите биле запленети 2 ПОС-уреди, 62 мобилни телефони, 73 СИМ-картички, 2 ССД-уреди, 3 лаптоп-компјутери, 4 десктоп-компјутери, како и голем број документи и дигитални материјали.

Весникот „Sabah“ објави дека како жртви на оваа групацијата се идентификувани стотици луѓе кои плаќале за „гатање“ и „отстранување негативни влијанија“.

Гатањето е распространета практика во Турција, но властите редовно упатуваат предупредувања за можни измами. Во јули годинава беа истражувани и две популарни интернет-страници за гатачи, а нивниот основач беше уапсен поради слични обвиненија.