Турчин гризнал и удрил полицаец на хрватско-српската граница

Хрватската полиција уапсила 62-годишен турски државјанин за напад и повреда на полицаец на граничниот премин Бајаково со Србија, јавија локалните медиуми. Според информациите, Турчинот прво го удрил, а потоа и го гризнал полицаецот.

Осомничениот е пренесен во притвор од еден месец, а добил кривична пријава, соопшти полицијата.

Инцидентот се случил на 28 август за време на гранична контрола на „Бајаково“, кога 62-годишниот човек одбил да му ги предаде своите документи на цариник, кој ги повикал полицајците. Турчинот исто така ги одбил нивните наредби, а потоа удрил еден од полицајците со рака во телото.