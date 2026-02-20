Туск ги повика Полјаците да го напуштат Иран: „Не сакам никого да плашам, но…“

Полска денес ги повика своите граѓани веднаш да го напуштат Иран поради ненадејното зголемување на военото присуство на САД на Блискиот Исток, што ги зголеми стравувањата од директен конфликт со Техеран, пишува „Политико“.

„Апелираме веднаш да го напуштите Иран и да не патувате во таа земја под никакви околности“, изјави полскиот премиер Доналд Туск денеска во градот Зјелонка во близина на Варшава.

„Не сакам никого да плашам, но сите знаеме што мислам. Можноста за конфликт е многу реална“ – додаде тој.

Премиерот предупреди дека можноста за евакуација може брзо да се затвори.

„За неколку, десет или неколку десетици часа, евакуацијата можеби повеќе нема да биде можна“, рече тој, повикувајќи ги Полјаците сериозно да го сфатат предупредувањето.

Предупредувањето на Туск доаѓа во време кога администрацијата на Трамп сигнализира дека се подготвува за ескалација.

Вашингтон испрати две ударни групи на носачи на авиони – „УСС Абрахам Линколн“ и „УСС Џералд Р. Форд“ – на Блискиот Исток во последните недели, заедно со десетици напредни борбени авиони и опрема за поддршка.