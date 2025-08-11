Туск: Европа не сака Русија да излезе од оваа војна уште посилна

Соединетите Американски Држави ветија дека ќе се консултираат со европските партнери пред состанокот на 15 август меѓу рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп во Алјаска, изјави полскиот премиер Доналд Туск.

„Разговарав со европските лидери и сите чувствуваат одредена неизвесност околу исходот од овој состанок“, рече тој. Туск додаде дека европските земји нема да прифатат решение за украинскиот конфликт што вклучува територијални отстапки во корист на Русија, бидејќи не сакаат да дозволат таа да стане посилна. „Руските власти мора да разберат дека Западот, европските земји, нема да прифатат руски услови“, рече Туск, додавајќи дека станува збор за можни територијални отстапки од страна на Украина.

„Не можеме да дозволиме Русија да излезе од оваа војна уште посилна“, рече тој. Туск, исто така, нагласи дека потенцијална размена на територија меѓу Москва и Киев не може да се разгледува без Украина. На 8 август, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Вашингтон предлага и територијални отстапки од Киев и враќање на Москва на некои украински региони што паднаа под руска контрола. Во овој поглед, шефот на американската администрација предупреди дека „Зеленски треба да биде подготвен да потпише нешто“. Истиот ден, Трамп изјави дека очекува средба со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска на 15 август.