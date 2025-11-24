Туск за мировните преговори за Украина: Нема многу причини за прекумерен оптимизам

Полскиот премиер Доналд Туск денес, коментирајќи ги мировните преговори за Украина, изјави дека има малку причини за прекумерен оптимизам, додавајќи дека неговата земја ќе поддржи процес што има шанса да ја заврши, или барем да ја запре, руско-украинската војна.

Туск е во Ангола, каде што учествува на неформален самит на Европската унија за Украина, а на маргините на самитот се одржа посебен состанок на сите шефови на влади на земјите-членки на ЕУ за да се разговара за мировниот план од 28 точки предложен од САД, објавија полските медиуми. Според полскиот премиер, за време на состанокот се воделе многу сериозни дискусии во иста атмосфера.

„Има малку причини за значителен оптимизам. Сите ќе го поддржиме овој процес, кој нуди шанса да се заврши руско-украинската војна. Постои целосна согласност од европската страна дека презентираниот план од 28 точки треба да се разработи, а некои од овие предлози се неприфатливи“, рече Туск, според Танјуг.

Како што нагласи, од полска перспектива, особено е важно планот да не ја ослабне Полска, Европа или заедничката безбедност на никаков начин.

„Ќе ја поддржиме Украина. Распадот на Украина значи закана за Полска. Се надевам дека сите го разбираат тоа, вклучително и сите актери во Полска“, рече функционерот, додавајќи дека „условите на мировниот договор не можат да бидат во корист на агресорот“.

Тој нагласи дека Европа е решена да го реши прашањето за замрзнатите руски средства до состанокот на Европскиот совет во декември и дека не треба да плаќа за она што го сторила Русија.

„Нема договор дека услов за мир е слабеењето на армијата, односно ограничувањето на бројот на војници во Украина. Ова е деликатно прашање. Никој не сака да ги обесхрабри Американците и претседателот Доналд Трамп да бидат на наша страна во овој процес“, истакна Туск, додавајќи дека ситуацијата не е лесна и дека сите многу внимателно ги избираат своите зборови.

Тој се осврна и на прашањето за можното распоредување на европски или НАТО борбени авиони во Полска.

Одговарајќи на новинарско прашање дали Русија би можела да побара повлекување на копнените сили од источниот крило на НАТО, Туск рече дека сè укажува на таа можност.

„Тоа е некаков вид манипулација или стапица, но никој нема да се согласи да биде вовлечен во тоа. Можеме да претпоставиме дека ова прашање повеќе не постои“, рече полскиот премиер.

Тој додаде дека ќе се погрижи Полска да не биде турната во место каде што би можеле да има потенцијални проблеми за неа.

„Нема да одобрам ниту да преземам никакви гаранции што не сакаме да ги дадеме“, заклучи Туск.