Туск: Мировни преговори во Будимпешта? Украина еднаш веќе доби гаранции за територијален интегритет во Будимпешта

Полскиот премиер Доналд Туск остро ја критикува идејата Будимпешта да стане место за мировни преговори меѓу украинскиот претседател, Володимир Зеленски, и рускиот претседател, Владимир Путин, пишува „Политико“.

Туск се потсети на лошите искуства од минатото поврзани со унгарската престолнина.

„Будимпешта? Можеби не сите се сеќаваат, но во 1994 година Украина веќе доби гаранции за територијален интегритет од САД, Русија и од Обединетото Кралство. Во Будимпешта“, рече Туск додавајќи: „Можеби сум суеверен, но овој пат би се обидел да најдам друго место“.

Неговата реакција дојде откога „Политико“ вчера откри дека Белата куќа ја разгледува можноста за трилатерален состанок во унгарската престолнина, на кој би учествувале американскиот претседател Доналд Трамп, Зеленски и Путин. Информацијата беше потврдена од претставници на администрацијата и луѓе блиски до американската влада.

Изборот на Унгарија како локација би бил исклучително проблематичен за Украина. Токму во Будимпешта во 1994 година беше потпишан меморандум, во кој САД, Велика Британија и Русија се обврзаа да го почитуваат суверенитетот на Киев во замена за откажување на Украина од нуклеарно оружје. Овие гаранции станаа бесмислени по руската анексија на Крим во 2014 година и недостигот на конкретна воена поддршка од потписниците.

Ситуацијата е дополнително влошена од фактот дека унгарскиот премиер Виктор Орбан е близок сојузник на Доналд Трамп, а во исто време одржува добри односи со Кремљ и покрај целосната инвазија на Украина. Орбан сè уште јавно не коментирал за овој предлог. Интересно е што ова не е првпат Унгарија да ги понуди своите услуги – министерот за надворешни работи Петер Сијарто ја предложи Будимпешта како безбедно место за преговори уште на 25 февруари 2022 година, само еден ден по почетокот на руската агресија.

Додека се дискутира за Будимпешта, руските претставници ги намалуваат очекувањата дека средбата меѓу Путин и Зеленски е дури и блиску.

Во меѓувреме, се споменуваат и други можни локации, Францускиот претседател Емануел Макрон предложи состанок да се одржи во Женева, што веднаш беше поддржано од италијанскиот министер за надворешни работи, Антонио Тајани.

Швајцарскиот министер за надворешни работи, Игнацио Касис, потврди дека неговата земја е подготвена за таков состанок додавајќи дека Путин нема да биде уапсен и покрај налогот на Меѓународниот кривичен суд.

Самиот Путин, за време на телефонскиот разговор со Трамп во понеделникот, ја предложи Москва како место за средбата со Зеленски. Сепак, Зеленски и европските лидери веднаш го отфрлија предлогот како лекомислен.