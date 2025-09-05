Туск: Полска нема да испрати војници во Украина

Премиерот на Полска, Доналд Туск, по денешниот Самит на Коалицијата на подготвените, изјави дека Варшава не планира да испрати трупи во Украина.

– Веќе многу пати нагласив дека не предвидувам испраќање трупи во Украина, дури ни по завршување на војната, наведе Туск.

Тој потенцира дека е доволно тоа што Полска е најголем центар од каде што се организира помошта за Украина односно е одговорна за логистиката.

Претходно и италијанската премиерка Џорџа Мелони изјави дека Рим нема да испрати војници во Украина за да го набљудуваат евентуалниот мировен договор со Русија.

Таа нагласи дека Италија е подготвена да го поддржи евентуалниот прекин на огнот преку иницијативи за набљудување и обука надвор од украинската територија.