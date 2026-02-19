Туск: Полските државјани веднаш да го напуштат Иран!

Полскиот премиер им порача на Полјаците да го напуштат Иран поради „многу реалната“ закана од војна Полскиот премиер Доналд Туск ги повика полските граѓани веднаш да го напуштат Иран, додавајќи дека „под никакви околности никој не треба да патува во таа земја“, бидејќи предупреди дека можноста за активен конфликт е „многу, многу реална“.

Туск рече дека конфликтот може да избувне во рок од „неколку, десетина или неколку десетици часа“ и дека „евакуацијата можеби повеќе не е опција“. „Ве молам, сфатете го ова сериозно. Имавме лоши искуства во минатото со луѓе кои ги игнорираа овие предупредувања. Затоа, сакам уште еднаш да го нагласам ова: веднаш напуштете го Иран или откажете ги вашите планови за патување. Ако избувне жежок конфликт, никој нема да може да ви гарантира излез“, рече тој на прес-конференција.