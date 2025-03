Тухел успешно ја започна авантурата со Англија

0 SHARES Сподели Твитни

Англискиот тим денес извојува победа со 2-0 против Албанија во првата рунда од квалификациите за Светското првенство. Луис-Скели го започна водството со постигнат гол во 20-тата минута, поставувајќи рекорд како најмладиот дебитант кој успеал да постигне гол за Англија. Во првиот дел од натпреварот немаше други голови. Хари Кејн, во 77-та минута, го фиксираше конечниот резултат. Во друг дуел, Полска ја совлада Литванија со тесна победа од 1:0, благодарение на голот од Левандовски. Тимот на Босна и Херцеговина триумфално победи со 0:1 против Романија во Букурешт, при што Гиговиќ беше стрелец во 14. минута.

