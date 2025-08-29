Уапсена е мајка-тинејџерка која си го оставила бебето покрај контејнер во Србија

Утринава во српскиот град Земун било пронајдено напуштено бебе оставено покрај контејнер. Тоа било завиткано во пешкир и врзано во најлонска кеса.

Детето го забележала жена која минувала на местото и веднаш повикала брза помош, чија екипа пристигнала на местото на настанот и го префрлила новороденчето во породилиштето во Земун.

Според информациите, бебето е добра здравствена состојба, но ќе биде подложено на дополнителни медицински прегледи.

Попладнето, српската полиција соопшти дека е уапсена 19-годишната мајка на бебето, кое било старо само седум дена. Таа ќе биде обвинета за обид за тешко убиство, пренесуваат српските медиуми.