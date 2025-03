0 SHARES Сподели Твитни

Турските власти во раните часови спроведоа апсења на политички личности, активисти и најмалку девет новинари, во контекст на масовните немири предизвикани од апсењето на истанбулскиот градоначалник, Екрем Имамоглу. Овие акции следуваа веднаш по четвртиот бран од големите протести во Истанбул и другите големи турски градови. Приведувањата се направени поради обвиненија за нарушување на Законот за собири и демонстрации.

Според нова анкета, опозициската Републиканска народна партија би извојувала победа доколку изборите се одржат денес. Резултатите покажуваат дека ЏХП би освоиле 33% од гласовите, наспроти владејачката АКП со 30,4%. Истражувањето е направено по апсењето на Имамоглу и по поништувањето на неговата диплома, што го оневозможува да се кандидира на претседателските избори во 2028 година.

The post Уапсени лица во Турција од редовите на медиумите и политиката appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: