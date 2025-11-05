Уапсени неколку имигранти од Египет, Турција и Сирија, приведено едно лице од Кавадарци

0 SHARES Сподели Твитни

На 04.11.2025 година околу 20:00 часот во близина на ловиштето „Погана“, Гевгелија, полиција од Полициската станица за граничен премин и граничен надзор „Богородица“ го привела Д.Ј. (37) од Кавадарци.

Прелиминарно, на местото на настанот, полициски службеници забележале група од 16 мигранти (13 од Египет, двајца од Турција и еден од Сирија) и до нив бил пронајден Д.Ј. во возило „Шевролет Каптива“ со кавадаречки регистарски ознаки. При преземените мерки, било утврдено дека лицето од Сирија Х.А. (28) му помагало на Д.Ј., поточно со други лица кои нелегално ја преминувале државната граница и ги придружувале до местото на настанот.

Исто така, во текот на истрагата, утврдено е дека регистарските таблички на возилото биле пријавени како украдени, односно дека тие припаѓале на друго возило.

Мигрантите се однесени во прифатен и транзитен центар во Гевгелија, а возилото е конфискувано. Д.Ј. и Х.А. се приведени во полициската станица, известен е јавниот обвинител и, по целосно документирање на случајот, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави, соопшти МВР.

