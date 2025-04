0 SHARES Сподели Твитни

По наредба на обвинителството, полицијата приведе неколку поранешни високи функционери и собрани се нови докази бидејќи истрагата за трагичниот пожар во дискотеката „Пулс“ во Кочани, кој се случи на 16 март и однесе 61 живот, се проширува. Повеќе од 200 луѓе се повредени, при што некои од нив сè уште се во критична состојба. Првичните 30 осомничени се зголемија за дополнителни 23 лица, меѓу кои и поранешниот министер за економија, Беким Незири, познат по инцидентот во МНАВ и претепувањето на контролорот на летање, како и поранешниот долгогодишен директор на Дирекцијата за заштита и спасување и актуелен министер без ресор, Шабан Салиу. Валјон Сарачини, исто така, поранешен министер за економија, се наоѓа меѓу имињата. И Дритон Кучи, кој во моментов е амбасадор на Македонија во Норвешка, е инспириран во истрагата. Џеват Селами, актуелниот директор на ДЗС, исто така е приведен. Обвинителството најави дека дополнителни информации ќе се објават во текот на денот.

The post Уапсени поранешни министри и други осомничени за случајот во дискотеката „Пулс“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: