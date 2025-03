Уапсени седум полицајци за наводна злоупотреба на службена должност

0 SHARES Сподели Твитни

Јавниот обвинител од Специјализираното одделение за истраги на кривични дела поврзани со полициските службеници и затворската полиција донесе решение за започнување истрага против седум полицајци. Се верува дека овие лица, користејќи ја својата службена положба во СВР Штип и ПСОН Кочани, дејствувале како соизвршители при подготовката, потпишувањето и одобрувањето на позитивна согласност за правно лице кое добило лиценца за угостителство – кабаре, иако објектот не ги исполнувал потребните законски стандарди. Ова предизвикало сериозен ризик за животот и здравјето на луѓето, бидејќи на 16.03.2025 година во објектот избувнал пожар при што загинале 59 лица, а 196 се здобиле со тешки повреди. Јавниот обвинител смета дека постојат основи за мерката притвор за сите седум осомничени, и затоа поднесе предлог до судијата за претходна постапка.

