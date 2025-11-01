Уапсен Абу Лулу, чудовиштето на ТикТок од Судан: Снимил егзекуции, се фалел дека убил илјадници луѓе

0 SHARES Сподели Твитни

Паравоените Сили за брза поддршка (RSF) во Судан во четврток објавија дека уапсиле неколку лица осомничени за злосторства извршени за време на заземањето на градот Ел-Фашер, главниот град на државата Северен Дарфур, вклучувајќи го и озлогласениот командант познат како Абу Лулу, воен злосторник опишан од меѓународните медиуми како „крвожеден на векот“.

Во соопштение објавено на Телеграм, RSF, кои се борат против редовната армија на Судан од април 2023 година и се поддржани од Емиратите, наведуваат дека апсењето е извршено „во согласност со законот, воената дисциплина и однесувањето во воени околности“.

Исто така, се наведува дека „надлежните правни комисии започнале истраги против уапсените, со цел да ги изведат пред лицето на правдата“ и дека се преземени мерки „за спречување на прекршувања што го навредуваат човековото достоинство и меѓународните конвенции“.

The UAE-backed Rapid Support Forces said they arrested several individuals, including Brig. Gen. Al-Fatih Abdallah Idris, known as “Issa Abu Lulu,” for “violations” committed during the capture of El Fasher, where he and others were recorded executing dozens of civilians.The… pic.twitter.com/ibRPxj0INj— TabZ (@TabZLIVE) October 30, 2025

Сепак, зад официјалниот јазик на RSF се крие една од најмрачните епизоди во модерната историја на Судан. Во последните денови, на социјалните мрежи кружат морничави видеа на кои се гледа Абу Лулу, чие вистинско име е бригаден Ал-Фатех Абдула Идрис, како ладнокрвно пука во група невооружени мажи од блиску, додека неговите другари викаат и слават. Според BBC Verify, тој е одговорен за егзекуцијата на најмалку девет цивили, чии тела остануваат на купот додека камерите го снимаат злосторството.

Во други видеа, сега озлогласениот командант, насмеан и опуштен, им се потсмева на луѓето кои молат за неговиот живот пред да ги погуби. Самиот Абу Лулу призна во едно видео, објавено на неговиот TikTok профил, дека можеби лично убил повеќе од 2.000 луѓе. И покрај бруталните сцени, тој стана еден вид „воена ѕвезда“ на социјалните мрежи, собирајќи десетици илјади следбеници.

RSF butcher of el-Fasher Abu Lulu being active on TikTok is so bizarre pic.twitter.com/kzeHxhgSas— Adil Zd (@AdilNotZd) October 30, 2025

Откако беше објавено видеото од неговото апсење, може да се видат членови на RSF како го транспортираат под силно обезбедување до затворот Шала, кој се наоѓа на западната периферија на Ел Фашер. Би-Би-Си ја потврди автентичноста на снимката, препознавајќи ја зградата и знакот на Министерството за внатрешни работи на влезот во комплексот. Според анализата на снимката и сателитските податоци, Абу Лулу е задржан во самица во јужното крило на затворот.

Суданската јавност и меѓународните организации продолжуваат да изразуваат сомнежи во искреноста на RSF, бидејќи токму нивните единици беа одговорни за дводневниот масакр во Ел Фашер, за време на кој беа убиени повеќе од 2.000 цивили, вклучувајќи жени, деца и стари лица. Според преживеаните, војниците на RSF пукале во цивили кои се обидувале да избегаат, додека други извештаи потврдуваат дека децата биле убиени пред нивните родители, а болниците и засолништата биле брутално нападнати.

Сателитските снимки од истражувачи од Универзитетот Јеил и Лабораторијата за хуманитарни истражувања открија масовни гробници, тела расфрлани покрај воени возила и траги од крв видливи дури и од вселената. Анализите покажуваат дека RSF спровеле „систематска кампања на етничко чистење“ против припадниците на неарапските народи Фур, Загава и Берти во Ел-Фашер, вклучувајќи „операции за чистење од врата до врата“.

Особено шокантен детаљ објави Светската здравствена организација (СЗО), која потврди дека членови на RSF упаднале во Саудискиот центар за породилно лекување во градот и убиле повеќе од 460 пациенти, медицински лица и медицински лица во рок од 48 часа. Меѓу убиените имало четворица лекари, медицинска сестра и фармацевт. Болницата била нападната дури четири пати во еден месец.

Во подоцнежна изјава, портпаролот на RSF ги негираше овие обвинувања, тврдејќи дека станува збор за „пропаганда на поразеното исламско движење“ и „кампања за дискредитација“. Сепак, бројни сведоци, хуманитарни организации и аналитичари проценуваат дека RSF се обидува да го прикрие обемот на злосторството и улогата на Абу Лулу, кој стана симбол на бруталност и геноцид во Дарфур во очите на светот.

Конфликтот во Судан, кој избувна во април 2023 година помеѓу редовната армија и паравоените сили на RSF, ја претвори земјата во едно од најтрагичните хуманитарни жаришта на планетата. Повеќе од 150.000 луѓе беа убиени, додека повеќе од 14 милиони беа принудени да ги напуштат своите домови. Гладот, насилството и етничкото чистење влијаат врз милиони цивили, а меѓународната заедница сè уште не најде начин да ја запре катастрофата.

The post Уапсен Абу Лулу, чудовиштето на ТикТок од Судан: Снимил егзекуции, се фалел дека убил илјадници луѓе appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: