Уапсен лидерот на озогласниот нарко – картел: Цела држава ја крена на нозе а го бараше и ДЕА – блиски луѓе го издадоа

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на фракција на озлогласениот Заливски картел во Мексико е уапсен, јавуваат локалните медиуми.

Групата Los Cyclones, предводена од Вилано, беше обвинета за киднапирање на четворица американски државјани во март минатата година, од кои двајца убиле.

Вилано, наводно, бил фатен во трговски центар во градот Монтереј, откако информациите за неговото место на живеење биле откриени до официјални лица.

Capturan “La Kena” o “Ciclón 19″ líder del Grupo Escorpión del Cártel del Golfo (CDG) en Nuevo León pic.twitter.com/Huqrkfo4EB— El Nuevo Gráfico de Hidalgo (@ElNvoGraficoHgo) January 19, 2024

Непроверено видео на социјалните мрежи, наводно, покажува како Вилан и неговите соработници ги придружува полицијата низ трговскиот центар.

Четворица американски државјани се киднапирани во пограничниот град Матаморос, кој се наоѓа директно спроти градот Браунсвил во Тексас, во САД.

José Alberto García Vilano “La Kena” and/or “Ciclón 19″, leader of the Escorpión Group of the CDG Gulf Cartel, detained in the Palacio de Hierro in San Pedro Garza García, Nuevo León. Let’s hope they locked this animal up for the rest of his life. pic.twitter.com/J2WPfUYBdt— Cartel Watch (@CartelWatchNet) January 19, 2024

Матаморос е фатен меѓу завојуваните фракции на Заливскиот картел додека се борат за контрола на таканаречените плоштади – рути за шверц на дрога северно во САД.

Според роднините, четворица Американци биле пренесени преку граница во проблематичниот град на естетска хирургија. Не е невообичаено Американците да патуваат во Мексико за медицински услуги, каде што процедурите се далеку поевтини, но понекогаш и поризични.

На видеото се гледаат тешко вооружени мажи како ја „пакуваат“ групата во пикап.

Нивното мачење траело четири дена.

Двајца од нив – Зиндел Браун и Шаде Вудард – беа убиени, како и 33-годишна Мексиканка која беше случаен минувач.

Мотивот за нападот не е потврден, но се вели дека мексиканските власти истражуваат дали групата била помешана со членови на ривалски картел.

Набргу по инцидентот, друга отцепена ќелија на Заливскиот картел, групата Скорпион, се извини за киднапирањето и ги предаде петте мажи за кои рече дека се одговорни.

Почнувајќи од 2022 година, државната влада на Тамаулипас, каде што се наоѓа Матаморос, има награда од 2.500.000 пезоси (145.000 американски долари) за информации што ќе доведат до апсење на Вилан.

Тој, наводно, бил баран од американската Администрација за борба против дрогата (ДЕА) .



Пронајдете не на следниве мрежи: