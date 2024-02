„УАПСЕТЕ ГО! “ Маж покажа со што прави палачинки, па ги ‘разбуди’ сите (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Светскиот ден на палачинките беше одбележан на 13 февруари, а љубителите на овој деликатес беа згрозени од глетката на поранешен корисник на Твитер

Иако сме навикнати луѓето да сакаат палачинки и слатки и солени, еден корисник на оваа платформа покажа невидена комбинација – палачинки со туна.

Тој со таа акција предизвика бурни реакции, а некои дури напишаа дека треба да биде уапсен, пренесува LadBible.

„Се разбудив и го видов ова. Не можев да замислам ништо полошо“, напиша едно лице, додека друг додаде: „Срамота“.

Pancake Day – no better breakfast than a nice Tuna Pancake or two or three 😀😀 pic.twitter.com/KLV8rX1oN1— Ian Abrahams (Moose) (@BroadcastMoose) February 28, 2017

Револтираниот корисник во својата објава го означи американското ФБИ и напиша: „Решете го ова што побрзо“.



