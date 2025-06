Убавата албанска пејачка потврди дека е верена: „Би сакала да имам деца, но не знам како би се вклопувале во мојата работа“ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Контроверзната албанска пејачка Дуа Липа, која во август полни 30 години, јавно го сподели своето возбудување за првпат откако актерот Калум, 5 години постар од неа, ѝ предложи брак .„Да, се свршивме. Многу е возбудливо“, изјави таа за британскиот „Вог“, додавајќи: „Одлуката да остариме заедно, да го водиме животот заедно и едноставно, не знам, да бидеме најдобри пријатели засекогаш, тоа е навистина посебно чувство.“На крајот од минатата година се појави веста за нивното романтично запросување, а Дуа често беше гледана со блескав дијамантски прстен на раката. Зборувајќи за нејзините планови за свадба, Дуа рече дека се надева дека прво ќе ја заврши турнејата, а Калум ќе го заврши снимањето, пред да се венчаат.Иако свадбата во моментов не ѝ е приоритет поради зафатениот распоред и настапите, таа призна дека почнала да размислува за венчаницата.Таа рече: „Сакам да ја завршам турнејата, Калум снима, па затоа едноставно уживаме во овој период. Никогаш не сум била некој што многу размислувал за свадбата или сонувал каква невеста ќе бидам. И одеднаш си помислувам: „Што би носела?““Дуа рече дека е „опседната“ со својот веренички прстен, додавајќи: „Убаво е да знаеш дека личноста со која ќе го поминеш остатокот од животот навистина ја познава твојата душа“.Дуа и Калум првпат беа поврзани во јануари 2024 година, а наводно се свршиле за време на Божиќ истата година.Пејачката на „Dance the Night Away“ исто така сподели дека сака да има свое семејство, но признава дека не знае кога би било „вистинското време“ поради барањата на нејзината музичка кариера.Таа рече: „Би сакала еден ден да имам деца. Но, тоа е постојано прашање – кога би било добро време воопшто? Како би се вклопувале во мојата работа, како би функционирало ако одам на турнеја и колку време би имала за тоа. Мислам дека тоа е едно од оние нешта што ќе се случат кога ќе се случи. Ги сакам децата, но мислам дека воспитувањето дете е многу повеќе од само љубов кон децата.“Дуа и Калум имале „многу моменти со „Слизгачки врати“, каде што биле на истото место во исто време без да бидат свесни за тоа, пред да се сретнат во „Ривер Кафе“ во Лондон. Една година подоцна, таа вечерала во Лос Анџелес со пријателот Мустафа поетот кога Калум „одеднаш“ се појавил.Таа помислила: „О, тоа е навистина згодниот тип од Ривер Кафе.“За време на разговорот, тие открија дека двајцата „случајно го прочитале“ романот „Доверба“ од Хернан Дијаз во тоа време.Кога ја прашале дали чувствува дека се предодредени еден за друг, таа одговорила: „Илјада проценти“.Дуа и Калум првпат предизвикаа гласини за романса во јануари 2024 година, кога двајцата присуствуваа на забавата „Masters Of The Air“ во Лондон. Пред да ја објави својата врска, пејачката откри за време на промоцијата на својот албум „Radical Optimism“ дека морала повторно да ја пронајде својата „самодоверба“ по претходните неуспешни врски.

