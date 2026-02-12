УБАВИНА ВРЕДНА 45.000 ЕВРА: Вака изгледаше Дара Бубамара пред сите корекции! (Фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Дара Бубамара никогаш не криела дека е поддржувач на естетската хирургија, а се шпекулира дека дала околу 45.000 евра за разубавување. Фолкерка го оперирала носот, додека градите и усните ѝ биле зголемени неколку пати. Затоа, не е изненадувачки што малкумина ја препознаваат кога ќе ги видат снимките од почетокот на нејзината кариера, направени на почетокот на 90-тите години од минатиот век.

Во нив, Дара нема препознатлива руса коса, а покрај тоа што природно созреала и се променила низ годините, следеле и низа корекции. Најзабележителна промена кај Бубамара се нејзините гради, со оглед на тоа што денес таа е сопственичка на „неделата“.

Што рече Дара за Милица Тодоровиќ?

Пејачката Дара Бубамара пристигна на снимањето на новата емисија „Ѕвезда Гранда“, па се обрати кон колешката Милица Тодоровиќ, која е во центарот на медиумското внимание по породувањето, кога се дозна дека родила син од оженет маж. Дара вели дека ѝ честитала на Милица за раѓањето на наследник, и рекла дека не ја интересираат приказните за партнерот на нејзината колешка.

Дара Бамамара

– Слушнав од Милица, штом се породи, ѝ честитав, ѝ реков „дека си жива и здрава, ти и твојот син и ќе видиш што значи син“, таа одговори „ти благодарам љубов моја“, останатото не ме интересира. Не сакам да се навлегувам во туѓи животи, не ме интересира дали девојката е помлада, типот е постар, кој што прави – рече Дара.

– За мене е сосема бесмислено, размислувам со кого е Милица, дали е оженет, тоа е мојот драг колега кого многу го сакам, со кого се дружевме и соработувавме. Конечно се реализираше како мајка, ѝ честитав, многу сум среќна за неа. Естрада е полна со вонбрачни деца, ги знам тие тајни, но тоа е нивниот живот, и претпоставувам дека Милица е интересна – додаде Дара.

Дара Бубамара

– Жената треба да ужива со своето дете, во своето семејство, во најубавите денови. Не ме интересира вереник, важно е децата да се раѓаат, без разлика дали се во брак или вонбрачна заедница, што е можно повеќе во Србија – заклучи Дара.

The post УБАВИНА ВРЕДНА 45.000 ЕВРА: Вака изгледаше Дара Бубамара пред сите корекции! (Фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: