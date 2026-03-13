Убавицата го разоткри Меси и го покажа телефонот: „Тој побара засолниште кај мене, поради неговата љубоморна сопруга…“

Иако се сметаше за семеен човек без ниту една маана, Лионел Меси се најде во центарот на скандал откако аргентинската актерка и топ модел Андреа Ринкон јавно проговори за нивната врска и потегот што ја остави во шок.

Сè започна во популарна емисија кога водителите во живо го проверуваа Инстаграм профилот на една позната убавица. Следеше ладен туш – Меси ја блокираше Андреа!

– Не ме интересира да ме одблокира, тоа беше во друг живот – Андреа се обиде да остане ладна, но водителите веднаш ја „намирисаа“ приказната што беше криена со години.

Андреа не штедеше зборови кога го опишуваше Меси, тврдејќи дека сликата што јавноста ја има за него како „светец“ не е најточна.

Тој не е будала! Луѓето мислат „ох, тој е Свети Лео“, но Меси многу добро знае што прави. Да престанеме да веруваме дека е некој невин човек. Беше млад, беше слободен и правеше што сакаше – рече Андреа, алудирајќи на периодите кога Меси и неговата сегашна сопруга Антонела Рокоцо беа во врска.

Секако, главното прашање што се појави во студиото е – кој всушност го притисна копчето „Блокирај“? Водителите презентираа теорија што аргентинските медиуми веднаш ја прифатија: Меси не го направи тоа сам!

Ова е јасно како ден, Антонела правеше „чистење“. Каде и да види закана или жена од минатото на Лео, таа реагира. Меси го блокираше Андреа затоа што му беше наредено да го прави тоа дома – се слушна во студиото, додека Андреа само се насмевна енигматично.

На крајот, актерката со приказната истакна дека и жените имаат право на свој дел во „играта“ и дека често се заборава дека Антонела исто така имала периоди на слобода.

Можеби само барал засолниште од болката што му ја предизвикувала сопругата кога не биле заедно – заклучи Ринконова и ја остави јавноста во целосен транс.

