Убавицата нема намера да го прекине целибатот: „Немам секс повеќе од три години и сум одлично“

Клое Кардашијан не престанува да шокира со сочни детали од нејзиниот приватен живот.Уште една ријалити ѕвезда не престанува да изненадува. Клое Кардашијан обожава да открива детали од својот приватен живот во јавноста, и може да се каже дека токму тоа ја направи позната .Сестрите Кардашијан-Џенер се секогаш главна тема, без разлика дали станува збор за нивната облека или за нивните провокативни изјави.Пред новата епизода од реалното шоу „Кардашијан", сексуалниот живот на Клое повторно беше тема. Таа снимаше со својата пријателка Симон Хак и разговараа за новиот производ на нејзината сестра Кортни, гумени бомбони за зголемување на либидото.„Немав секс повеќе од три години и се чувствувам одлично", започна Клое.„Тогаш овие гумени бомбони се совршени за тебе, сакаш да бидеш во рекламата", додаде Сајмон на шега.Клое одговори „одлично, сакам да учествувам" и продолжи да се смее. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)Како што изјави претходно, моментално не е заинтересирана за никого, не испраќа пораки до никого и нема голи фотографии.Клое Кардашијан имаше две деца со својот бивш партнер Тристан Томпсон , и како што се шпекулираше веќе некое време, таа не била со никого оттогаш. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)„Видов некој да се ожени со Ајфеловата кула, тоа би можела да бидам јас. Ќе се омажам за нешто како мојот кревет. Знам кај кого се враќам дома секоја вечер и дека тој ќе биде тука за мене кога сакам без да се жалам", изјави претходно Клое.