Убиени четворица членови од групата ,,АХМАТ”: Страшна експлозија на автомобил-бомба во Херсонската област

Четворица чеченски офицери од единицата Ахмат, поддржана од Русија, беа убиени во експлозија на автомобил-бомба во близина на градот Скадовск во Херсонската област на 20 мај, соопшти украинската воена разузнавачка агенција (ХУР) на 22 мај.Според ХУР, автомобилот експлодирал помеѓу Скадовск и Антоновка во Херсонската област.Скадовск, град каде што пред војната живееле 17.000 луѓе, се наоѓа на брегот на Црното Море. Русија го окупираше во март 2022 година.По првата експлозија следеле уште неколку експлозии, бидејќи полицајците наводно транспортирале муниција која детонирала, соопшти ХУР.

On May 20, 2025, a UAZ Patriot vehicle exploded between Skadovsk and Antonivka in the temporarily occupied territory of the Kherson region.

Inside were four officers of the russian occupying forces — members of the so-called "akhmat" unit (kadyrov's forces). None survived. pic.twitter.com/Hv67KdhCjh

— Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) May 22, 2025