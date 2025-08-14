Увоз на месо во Република Македонија: Царинската управа откри царинска измама вредна седум милиони денари

0 SHARES Сподели Твитни

Царинските инспектори во Секторот за контрола и истраги, при проверка на увоз на месо, открија царинска измама вредна седум милиони денари.Царинската управа додава дека дополнителните проверки на доставените царински документи, како и лабораториските анализи, покажале дека месото е декларирано под погрешна тарифна ознака со пониска царинска стапка, наместо во соодветната даночна ознака со повисока стапка.Против сторителите се поднесени кривични пријави за царинска измама, додека се донесени решенија за дополнителна исплата на избегнување на плаќање давачки во износ од седум милиони денари.Царинската управа информира дека ќе продолжат со мерките за заштита на финансиските интереси на државата и обезбедување фер конкуренција на пазарот.

