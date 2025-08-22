Уганда ќе прима мигранти одбиени за азил во САД

Уганда постигна договор со САД за прифаќање на луѓе од трети земји кои се одбиени за азил во САД, но „не сакаат“ да се вратат во своите држави, соопшти Министерството за надворешни работи на Уганда, пишува Гардијан.

Земјата нема да прифаќа лица со криминално досие или малолетници без придружба според привремениот аранжман, изјави постојаниот секретар на Министерството за надворешни работи на Уганда. Тој не кажа дали Уганда добива некаква исплата или други бенефиции и колку депортирани луѓе ќе прифати.

„Уганда, исто така, претпочита лица од африканските земји да бидат префрлени во Уганда. Двете страни ги разработуваат деталните модалитети за тоа како ќе се спроведе договорот“, рече Багире Винсент Ваисва.

Владата на источноафриканската земја е последната што склучи договор со САД, кои се стремат да протераат милиони недокументирани мигранти, баратели на азил и странци со кривични пресуди или помали законски прекршоци во нивното досие.

Во јули, петмина мигранти од Виетнам, Јамајка, Лаос, Јемен и Куба, за кои Вашингтон рече дека се осудени за сериозни кривични дела, беа префрлени со авион во Есватини, каде што сега се наоѓаат во затвор со висока безбедност. Депортациите се оспоруваат од група невладини организации од Свази и јужноафриканските земји, а рочиштето на високиот суд е закажано за петок.

Исто така, во јули, осум мажи од различни земји беа депортирани од САД во Јужен Судан , преку Џибути, каде што беа држени со недели во контејнер за превоз. Во меѓувреме, повеќе од 250 Венецуелци беа репатрирани во Венецуела откако беа испратени во озлогласен затвор во Ел Салвадор во март без соодветна постапка.

Во меѓувреме, Руанда соопшти дека ќе прими 250 лица депортирани од САД. Портпаролката на владата на Руанда, Јоланде Маколо, за Би-Би-Си изјави дека ќе им биде обезбедена „обука на работна сила, здравствена заштита и сместување за да го започнат својот живот во Руанда“.

Уганда е сојузник на САД и е управувана од 80-годишниот претседател Јовери Мусевени речиси 40 години. Неговите политички противници редовно се праќаат во затвор.

Во среда, официјален претставник на Уганда негираше дека е постигнат договор со САД, велејќи дека тие немаат капацитети и инфраструктура за сместување на имигранти. Негирањето следеше по сторијата на CBS News во вторник во која се цитираа внатрешни владини документи, известувајќи дека Белата куќа постигнала договори за депортација со Хондурас и Уганда.

Годвин Токо, заменик-извршен директор на Агора, угандански тинк-тенк што промовира демократија и човекови права, рече: „Уганда нема карти, економски… во однос на воената моќ или во која било друга смисла. Но, Уганда потоа може да игра улога на добро момче за САД и ова е еден од начините што владата на Уганда ги користи за да добие влијание“.

Уганда има рекорд во прифаќањето мигранти и баратели на азил депортирани од други земји. Помеѓу 2015 и 2018 година, Израел испрати околу 1.700 баратели на азил од Судан и Еритреја во земјата.

Уганда е домаќин на речиси 2 милиони бегалци и баратели на азил, повеќето од други источноафрикански земји, вклучувајќи ги Демократска Република Конго, Етиопија, Еритреја и Судан.

Сепак, иако владата и граѓаните на Уганда се познати по тоа што се гостопримливи кон странците, Токо рече дека таа има лоша евиденција за заштита на луѓето кои избегале од политички причини.