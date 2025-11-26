Удри противник во препоните за време на натпреварот, а потоа веднаш беше суспендиран

0 SHARES Сподели Твитни

НФЛ реагираше брзо по грдата сцена на „Monday Night Football“: бејби играчот на „Carolina Panthers“ , Тревон Мориг, беше суспендиран на еден натпревар без надомест за удирање на ресиверот на „San Francisco Fourteeners“, Хуан Џенингс, во препоните. Контроверзниот детаљ се случи во четвртата четвртина од дуелот, кој „49ers“ го добија со 20:9, а камерите го снимија Мориг како се ниша и го удира противникот под ременот од повеќе агли. Лигата ја објасни казната како „неспортско однесување“ и прекршување на Правилото 12 (член 3, член 1), кое забранува удирање и други движења спротивни на духот на спортскиот дух.

Веднаш по ударот, Џенингс остана свиткан од болка и побара реакција од судиите, но знамето не беше фрлено. Гневот кулминираше по завршувањето на натпреварот, кога фаќачот на Сан Франциско му се приближи на Моериг и го удри по кацигата, предизвикувајќи туркање и кратка тепачка што ја смирија соиграчите. Засега, НФЛ го истражува само инцидентот по борбата и, според американските медиуми, Џенингс се соочува со парична казна, но не и суспензија.

И двајцата актери зборуваа во соблекувалните, а нивните изјави кренаа уште поголема прашина. Мериг тврдеше дека бил испровоциран и рече: „Нема многу во тоа… Ја прифаќам вината за овој потег. Тој сакаше да направи некои валкани работи, па… така е.“

I stand with Jauan Jennings. Bitch move by Tre’Von Moehrig. pic.twitter.com/hO326ewndN— Jordan Woodson (@Jordan_Woodson) November 25, 2025

Џенингс, од друга страна, чувствувал дека реагира на незрело однесување: „Телевизијата ќе ви каже што се случило. Јас само реагирав на она што за мене беше детско однесување.“

Тренерот на „49ерс“, Кајл Шанахан, беше најдиректен: „Човекот го удри кукавички, право во тестисите. Бев горд на Хуан што не ја изгуби главата таму на теренот.“

Мориг има право на жалба, а доколку казната биде потврдена, тој ќе го пропушти следниот натпревар на „Пантерс“ против „Лос Анџелес Ремс“ и треба да се врати во тимот на 1 декември.

