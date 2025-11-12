Ужасна информација штотуку ја потресе Франција: Не им треба Путин, ќе се вратат сами

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот пазар на храна е под притисок од зголемувањето на цените и продлабочувањето на нееднаквоста, што, според студијата објавена денес од Институтот IDDRI, го загрозува стабилниот и фер систем за храна во земјата.

Студијата покажува дека пазарот во Франција е сè поподелен. Од една страна, постојат премиум производи фокусирани на здравјето и екологијата, додека од друга страна, постојат поевтини опции со ограничен квалитет, објавува „Еурактив“.

Ваквата пазарна структура, заедно со постојаните зголемувања на цените, го продлабочува јазот меѓу побогатите и посиромашните домаќинства, се додава во извештајот.

Цените на храната во Франција ќе продолжат да растат, под влијание на фактори како што се климатските промени, трошоците за енергија и честите здравствени кризи со добитокот, предупредува IDDRI.

Како што е наведено, просечниот годишен раст на цените на храната во периодот 2020-2024 година достигна шест проценти, додека во претходните периоди беше помалку од два проценти.

Во 2023 година, цените на храната во Франција беа за 10 проценти повисоки од европскиот просек. Растечката несигурност во снабдувањето и растечката сиромаштија дополнително ги оптоваруваат семејните буџети и трошоците за храна, забележува институтот.

Слични промени и во другите земји од Европската Унија

– Високите трошоци за живот продолжуваат да влијаат врз домаќинствата, а цените на храната продолжуваат да растат низ цела Европа – предупредува претставникот на Европската организација на потрошувачи (BEUC), Самуеле Тонело.

За да го ублажи притисокот, IDDRI предлага политики што поттикнуваат поздрава и поодржлива исхрана, а воедно ги поддржуваат најранливите.

На ниво на Европската Унија, Тонело смета дека се потребни системски промени, што подразбира длабока реформа на Заедничката земјоделска политика (ЗЗП).

