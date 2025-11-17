УЖАС ВО ШТИП: 74-ГОДИШЕН МАЖ ЈА УБИЛ СООСЕДКАТА, ЈА РАСКОМАДИЛ И ЈА ЗАКОПАЛ ВО ДВОРОТ – ОВА Е ПРИЧИНАТА

0 SHARES Сподели Твитни

Штип е потресен од монструозно убиство во кое 74-годишен маж е осомничен дека ја усмртил својата 79-годишна соседка, ја распарчил на делови и го закопал телото во сопствениот двор. Истрагата открива сцена што ја шокираше целата јавност.

Според првичните информации, осомничениот најпрво ја задржал жената против нејзина волја во неговиот дом. По расправија, со остар предмет ѝ нанел смртоносни рани во пределот на главата и телото. По убиството, телото го раскомадил, го ставил во најлон и го закопал зад куќата, обидувајќи се да ги сокрие траговите.

Случајот бил откриен откако роднините пријавиле исчезнување, а полицијата при претрес на имотот пронашла траги од крв и докази што директно упатувале на злосторството. Осомничениот на распит го признал делото.

Обвинителството побара 30-дневен притвор поради тежината на делото и опасноста од бегство. Жителите на населбата се во шок, а истрагата продолжува за утврдување на сите околности и мотивите.

