Ужас на аеромитинг во Полска, се урна борбен авион Ф-16, загина пилотот

Борбен авион Ф-16 на полските воздухопловни сили се урна за време на проба за аеромитинг во Радом, централна Полска, при што загина пилотот, изјави во четврток портпаролот на полската влада.

Полските медиуми објавија дека авионот се урнал на пистата околу 17:30 часот по Гринич, оштетувајќи ја. Воздухопловната претстава во Радом, закажана за викендот, е откажана. Застрашувачките снимки од падот на авионот се проширија на социјалните мрежи.

Портпаролот на владата, Адам Шлапка, ја потврди смртта на пилотот на социјалните мрежи, но не даде никакви детали.

Министерот за одбрана е на пат кон местото на несреќата, додаде тој.