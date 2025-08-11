Ужива да се сонча гола: Силиконите на Лана ги бодат очите, на луѓето им паѓа вилицата кога ќе ја видат (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Лана Медисон (29), транс инфлуенсерка и модел, заработи милиони благодарение на своите атрактивни фотографии и е позната по тоа што редовно се сонча гола.Критиките не влијаат врз неа, таа истакнува дека нема да го промени својот изглед ниту да се покрие само затоа што тоа му пречи на некого.– Моето тело е моја работа, моја страст и моја сила. Не инвестираш 15.000 фунти во гради за да ги скриеш под џемпер“, самоуверено рече Лана. Таа секојдневно добива стотици пораки од обожаватели, а особено ужива во вниманието што го добива на плажа. Таму го практикува својот личен ритуал – „перформанс сончање“: златни бикини долни делови, дизајнерски очила и без горен дел.– Сакам да бидам во центарот на вниманието. Луѓето едноставно не можат да ги тргнат очите од моите гради и тоа ми одговара совршено. Моето тело е мојата уметност – призна таа со насмевка.Од срам до самодовербаРастењето во мал, конзервативен град не ја спречи Лана Медисон гордо да шета по бреговите со голи гради и крената глава денес.Родена и израсната во строга католичка средина во Тексас, Лана признава дека честопати се срамела од своето тело како дете. Но, денес, целосно трансформирана, таа вели дека за прв пат во својот живот е навистина своја. View this post on Instagram A post shared by Lana (@onlylanamadison)– Луѓето се плашат од жена која знае која е. А ако таа жена е и трансродова. Стравот станува уште поголем. Но, нема да се намалувам за да ги натерам другите да се чувствуваат удобно. Не сакам да се вклопам. Сакам да оставам впечаток, да ги натерам луѓето да застанат и да останат без зборови. И токму тоа се случува – рече таа.Милионер без палатаИако заработи милиони благодарение на својот изглед и дигитално присуство, Лана Медисон не живее живот на класична луксузна ѕвезда. Становите се изнајмуваат, а не се купуваат. Тој ја избира својата гардероба од прифатливи продавници. Таа има само еден автомобил – теренец „Порше“, иако лесно би можела да вози и поскапи модели.– Единственото нешто на кое никогаш не штедам е моето тело. Некои даваат 15.000 фунти за нова кујна, а јас ги дадов за гради. И да бидам искрена, моите гради ми даваат поголема радост од кој било фрижидер или мермерен кујнски пулт. Како кога купувате Ферари, нема да го чувате заклучено во гаражата – искрено призна Лана. View this post on Instagram A post shared by Coco ✨ (@yourcocoqueenbackup)Операциите, вели таа, не биле лесни. Закрепнувањето е уште потешко. Но, таа би го направила сето тоа одново без размислување.– Секој сантиметар од моето тело е дел од мене – мојот бизнис, мојот бренд и мојот идентитет. И секој од нив вредеше – заклучи Лана.

