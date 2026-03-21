Узунов: Војната нема да заврши брзо, се плашам доаѓаат тешки времиња

Професорот при УКИМ Ванчо Узунов, вечерва во Бизнис21 рече дека очекува војната да не заврши брзо, и дека ќе има негативни ефекти врз македонската економија до крајот на годината.

Узунов кажа дека овој конфликт ќе има влијание и врз оние земји кои не се диркетно вклучени во него.

„Сите војни досега ги платиле граѓаните, и меѓу граѓаните најмногу сиромашните. Историјата цела е таква. Во денешниот глобален апсект, не е важно дали си учесник во војната, прелевањето на негативните ефекти ќе се случи, и ние ќе ја платиме, и сиромашните ќе платат повеќе од богатите. Тоа е мое мислење за оваа криза. Кризата ќе потрае, нема туку така таа војна да се заврши. Минимум до оваа година ќе продолжат негативните ефекти. Се плашам дека доаѓаат тешки времиња“, рече Узунов.