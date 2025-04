0 SHARES Сподели Твитни

Товарно возило „Ивеко дејли-фургон“, сопственост на Армијата на Република Северна Македонија (АРМ,) било украдено од автосервис во скопската населба Гази Баба во текот на ноќта меѓу 27 и 28 април, соопшти МВР.

Според пријавата поднесена утрово (28.04.2025) во 08:40 часот во СВР Скопје од страна на С.А., од автосервисот каде што возилото било оставено на поправка, биле украдени и регистарски таблички од патничко возило „Мазда“, кое што исто така било донесено на сервис.

Полицијата вели дека се преземаат мерки за пронаоѓање на возилото и табличките и за целосно расчистување на случајот.

The post УКРАДЕНО ВОЗИЛО НА АРМ ОД АВТОСЕРВИС ВО ГАЗИ БАБА appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: