Украина врати голем дел од својата територија за рекордно време, дали Илон Маск е „виновен“ за сè?

Украинската војска минатата недела врати околу 200 квадратни километри територија, што е најбрзиот напредок на нејзините сили од летото 2023 година.

Украина врати 201 квадратен километар територија помеѓу среда и недела минатата недела, користејќи ја суспензијата Starlink на Илон Маск за руските сили , според податоците од Институтот за проучување на војната, анализирани од АФП.

Повторно освоената област е речиси еквивалентна на руските придобивки за целиот декември и претставува најголема област што силите на Киев ја вратија за толку краток временски период од контраофанзивата во јуни 2023 година, објавува „Гардијан“.

Територијата што ја вратија украинските сили е концентрирана претежно источно од градот Запорожје, област каде што руските трупи постигнаа значителен напредок од средината на 2025 година.

„Овие украински контранапади веројатно ја искористуваат неодамнешната блокада на пристапот на руските сили до Старлинк, за која руските воени блогери тврдат дека предизвикува проблеми во комуникациите и командата и контролата на бојното поле“, соопшти Институтот за проучување на војната.

Американската компанија SpaceX, која го управува системот, соопшти дека вовела мерки за да се спречи руската војска да ја користи нивната технологија. Познато е дека руските сили претходно ги користеле терминалите Starlink, меѓу другото, за прецизно насочување на беспилотни летала.

Иако овој напредок е значаен, податоците укажуваат на поширока слика за долготрајниот конфликт. Агенцијата АФП наведува дека пред избувнувањето на војната, пред речиси четири години, Русија контролирала седум проценти од територијата на Украина.

Моментално, тие држат 19,5 проценти од територијата под окупација, додека пред една година тој број беше 18,6 проценти. Вкупната површина на Украина е повеќе од 603.000 квадратни километри.

