Украина врати 84 лица од руско заробеништво, 74-годишник помина седум години во затвор

Украина врати 84 лица како дел од 67-та размена на војници и цивили. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека процесот на враќање на Украинците во Украина продолжува.„Ова се и војници и цивили. Речиси сите од нив имаат потреба од медицинска нега и значителна рехабилитација“, рече Зеленски.Меѓу цивилите вратени денес се и оние кои биле во руско заробеништво од 2014, 2016 и 2017 година.„Меѓу воениот персонал што беше вратен денес се и бранителите на Мариупол. Благодарен сум на сите што ни помагаат да продолжиме да ги враќаме украинските затвореници“, истакна тој.Координативниот штаб за справување со воените заробеници прецизираше дека 33 украински војници и 51 цивили биле вратени од руско заробеништво.Еден од ослободените затвореници беше во заробеништво 4.013 дена.Украинците заробени и осудени од Русите од 2016 до 2021 година, исто така, се враќаат.Меѓу ослободените се и три жени од регионите Донецк и Луганск.Еден од нив е наставник во основно училиште кое се затвори во 2019 година.Најмладото ослободено лице има 26 години, додека најстарото има 74 години и е во руски затвор во последните седум години.

