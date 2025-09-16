Украина е еден чекор поблиску до Европската Унија

0 SHARES Сподели Твитни

Претставниците на Европската Унија и Украина ги завршија скрининг состаноците од последното преговарачко поглавје, број 11 – Земјоделство и рурален развој, соопшти Министерството за економија, животна средина и земјоделство на Украина, објави „Европска правда“.Во текот на тридневните состаноци, Украина презентираше 28 тематски блокови што го опфаќаат напредокот на земјоделските реформи, дигитализацијата, државната поддршка, регулирањето на пазарот и развојот на аграрниот сектор.Министерството објави дека ова „покажува подготвеност на Украина да се интегрира во Заедничката земјоделска политика на ЕУ“.Украинската делегација, исто така, го презентираше нивото на усогласеност на националното законодавство со правото на ЕУ во пет области: хоризонтални прашања (финансиски и административни структури), земјоделски пазари, политика за квалитет, органско производство и промоција на земјоделски производи.

Пронајдете не на следниве мрежи: