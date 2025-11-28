0 SHARES Сподели Твитни

Шефот на претседателскиот кабинет на украинскиот претседател, Володимир Зеленски, зборуваше за тековните мировни преговори.

Андриј Јермак ја предводеше украинската делегација за време на разговорите во Женева и е важен советник на претседателот.

„Додека Зеленски е претседател, никој не треба да смета на нас дека ќе се откажеме од територија. Тој нема да потпише договори за откажување од територија. Уставот го забранува ова. Никој не може да го стори ова освен ако не сака да оди спротивно на уставот на Украина и украинскиот народ.“

Јермак исто така вели дека сега може да се дискутира само за „линијата на контакт“ – линијата на фронтот.

Прашањето за територијата и дали Украина ќе отстапи некоја територија на Русија, беше камен на сопнување во мировните преговори.

Инаку, во последните месеци Киев беше погоден од огромен корупциски скандал од 100 милиони долари.

Јермак не е обвинет за никакво кривично дело, но се соочил со притисок, нешто што тој го призна.

Во врска со оваа тема, тој вели: „Прашањето е доста бучно и треба да има објективна и независна истрага без политичко влијание.“

The post Украина е решена: Нема да се откажеме од територија, уставот го забранува тоа appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: