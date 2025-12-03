0 SHARES Сподели Твитни

База на руските специјални сили и зграда на Федералната служба за безбедност (ФСБ) во Чеченија беа погодени од украински дрон за време на мировните преговори насочени кон завршување на војната во Украина.

Базата на единицата „Ахмат“ во Гудермес беше потресена од силна експлозија, а видеата што кружат на интернет покажуваат пламен и чад што се издигаат од комплексот.

Нападот е тежок удар врз специјалните сили на Рамзан Кадиров, еден од главните сојузници на Владимир Путин, чија единица се бореше на фронтовската линија во Украина.

Во одделен инцидент, канцеларијата на ФСБ во Ачкој-Мартан беше исто така оштетена по напад со беспилотно летало. Фотографиите објавени на социјалните мрежи покажаа скршени прозорци и остатоци расфрлани по земјата пред зградата.

Бран напади со беспилотни летала беа насочени кон две од клучните единици на Путин.

Танкер под руско знаме што превезуваше сончогледово масло од Русија до Грузија, исто така, беше нападнат покрај турскиот брег, во четвртиот таков инцидент оваа недела. Украина не ја презеде одговорноста за ниту еден од нападите.

Нападите се случуваат во време на низа дипломатски напори предводени од САД, насочени кон охрабрување на двете страни да постигнат мирно решение.

Пред новата рунда преговори, Русија тврдеше дека ги освоила стратешки важните градови Вовчанск и Покровск, каде што руските сили се борат повеќе од една година.

Украинските власти го оспорија тоа тврдење, велејќи дека жестоките борби продолжуваат на северните периферии на Покровск, Донецк. Андриј Коваленко, раководител на украинскиот Центар за борба против дезинформациите, рече дека главната цел на Русија зад тврдењето е да се осигури дека целиот притисок во мировните преговори ќе биде извршен врз Украина.

The post Украина им зададе тежок удар на Путин и Кадиров: Нападнаа база на единицата „Ахмат“ во Чеченија appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: