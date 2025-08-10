Украина и Европа „поставија црвени линии“, го отфрлаат предлогот на Путин за прекин на огнот

0 SHARES Сподели Твитни

Украинските и европските претставници го отфрлија предлогот на рускиот претседател Владимир Путин за прекин на огнот во замена за отстапување на територии од страна на Киев на Русија, објави „Волстрит џурнал“ (WSJ).Наместо тоа, претставници на ЕУ и Украина им понудија контрапредлог на американските претставници пред планираната средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и Путин на 15 август во Алјаска.Путин му рече на американскиот претставник Викоф за време на состанокот на 6 август дека Русија ќе се согласи на целосен прекин на огнот ако Киев ги повлече своите сили од Донецката област, давајќи ѝ на Москва целосна контрола врз регионите Донецк и Луганск, како и врз Крим.Украинскиот претседател Володимир Зеленски на 9 август категорично ја отфрли идејата за откажување од која било украинска територија за да се стави крај на војната со Русија, а разговорите за предлогот започнаа во Обединетото Кралство со претставници на САД, Украина и ЕУ на 9 август.Двајца европски претставници запознаени со разговорите изјавија за WSJ дека Европа има намера да повлече единствена црвена линија со Украина, одлучувајќи претставници на ЕУ да бидат вклучени во сите потенцијални мировни преговори со Русија и повторувајќи дека иднината на Украина не може да се дискутира без учество на Киев.Овој развој на настаните доаѓа откако Трамп навести дека ќе ја вклучи Украина во идните преговори дури по првичната средба со Путин, објавува „Телеграф“.Во контрапредлогот доставен до потпретседателот Џ.Д. Венс, државниот секретар Марко Рубио, пратеникот на Трамп за Украина, Кит Келог и Виткоф, исто така се бара одобрување на прекин на огнот пред да се преземат понатамошни чекори, додавајќи дека територијата може да се разменува само реципрочно.„Њујорк тајмс“ на 9 август објави, повикувајќи се на двајца претставници на ЕУ, дека европските лидери се сè повеќе загрижени дека Трамп и Путин ќе формулираат договор што потоа ќе ѝ биде наметнат на Украина.„Не можете да започнете процес со откажување од територија во средината на борбите“, изјави европски преговарач за WSJ, среде коментарите на Трамп на 8 август дека Москва и Киев веројатно ќе вклучат „некои размени на територии“.„Па, разгледуваме територија за која се води борба три и пол години… Значи, разгледуваме и тоа, но всушност сакаме да добиеме дел назад“, рече Трамп за време на прес-конференцијата заедно со лидерите на Ерменија и Азербејџан.„Кај некои размени, тоа е комплицирано.“„Ќе земеме дел назад. Ќе тргуваме со дел. Ќе има некои територијални размени во корист на двајцата“, додаде Трамп.Изразувајќи загриженост за отвореноста на САД да започнат преговори околу рамката на предлогот на Путин, како и скептицизам во врска со придржувањето на Путин кон прекинот на огнот, еден европски функционер изјави за WSJ дека „предлогот е многу полош од она што Трамп го кажа во разговорот“, а друг додаде дека му дава „на Путин сè што сака за ништо“.Зеленски, кој не беше лично присутен на дискусиите, во текот на денот телефонски разговараше со европските лидери, вклучувајќи ги и оние на Франција, Обединетото Кралство, Финска, Шпанија, Данска и Естонија, барајќи унифициран пристап кон предлозите.Во објава на X, францускиот претседател Емануел Макрон нагласи дека „иднината на Украина не може да се одлучи без Украинците кои се борат за својата слобода и безбедност повеќе од три години“, додавајќи дека „и Европејците нужно ќе бидат дел од решението, бидејќи ова се однесува на нивната безбедност“.

