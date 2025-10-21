Украина и европските земји подготвуваат план од 12 точки за прекин на војната

Европските земји во соработка со Украина работат на предлог за мировен план од 12 точки со цел запирање на војната во Украина на сегашните фронтовски линии, објавува Ројтерс.

Според извори запознаени со процесот, планот предвидува Комитетот за мир, со кој претседава американскиот претседател Доналд Трамп, да го надгледува спроведувањето на договорот. Документот вклучува итен прекин на непријателствата, враќање на депортираните украински деца, размена на затвореници и безбедносни гаранции за Украина.

Како дел од планот, Киев би добил и финансиска поддршка за обнова на земјата и забрзан пат кон членство во Европската Унија. Санкциите против Русија постепено би се укинувале, но околу 300 милијарди долари замрзнати руски резерви би биле вратени дури откако Москва ќе се согласи да придонесе за повоената обнова на Украина. Доколку Русија повторно го прекрши договорот и започне агресија, санкциите автоматски би биле вратени.

Планирани се и преговори меѓу Москва и Киев за статусот на окупираните територии, иако Европа и Украина би го задржале својот став дека нема да признаат ниту една територија како руска.

Русија досега ги отфрли предлозите за прекин на борбите на сегашните фронтови, и покрај огромните човечки загуби за време на речиси четиригодишната војна. Изворите наведуваат дека деталите од планот сè уште се финализираат и може да се променат, додека се очекува европските претставници наскоро да отпатуваат во Вашингтон на консултации со американската администрација.