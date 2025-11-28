Украина мора да ги гони корумпираните политичари ако сака во ЕУ, порачува Брисел

Европскиот комесар за правда, Мајкл Мекграт, предупреди дека Украина треба решително да ги гони корумпираните политичари и бизнисмени ако сака да стане членка на Европската Унија.

Пораката доаѓа во време на растечки скандали за корупција во најблискиот круг на претседателот Володимир Зеленски, вклучувајќи истрага за проневера на околу 100 милиони долари од енергетскиот сектор.

Мекграт, во интервју за Политико, нагласи дека ЕУ ќе ги поддржи само оние земји-кандидатки кои покажуваат ефективен систем за истрага и гонење на случаи на корупција на високо ниво. Тој додаде дека владеењето на правото и судските реформи се во срцето на процесот на пристапување и дека стандардите мора да важат за сите кандидати.

Истрагата веќе доведе до претрес на канцелариите на висок функционер близок до Зеленски, Андриј Јермак, кој поднесе оставка. Мекграт оцени дека Украина вложува „најдобри напори“ во борбата против корупцијата, но предупреди дека ЕУ внимателно ги следи случувањата.