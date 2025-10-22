Украина набавува до 150 моќни шведски „Грипен“ – Зеленски потпиша

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес ги посети Норвешка и Шведска за да разговара за понатамошна поддршка за Украина со лидерите на скандинавските земји. Посетата резултираше со ветување од Норвешка за енергетска помош и потпишување писмо за намери со Шведска за потенцијално купување на до 150 борбени авиони „Грипен“, пишува „Киев Индепендент“.„Ова е почеток на едно долго патување“Зеленски беше пречекан во Шведска од премиерот Улф Кристерсон, а средбата се одржа во градот Линкопинг, седиштето на одбранбената компанија Сааб, која ги произведува борбените авиони Грипен. Двајцата лидери потпишаа писмо за намери за долгорочна одбранбена соработка. Иако меморандумот не подразбира итни испораки, тој отвора можност за договор од голем обем што би вклучувал 100 до 150 борбени авиони Грипен Е.
Showed Sweden’s pride, the JAS Gripen, to President Zelenskyy. The world’s best fighter jet. pic.twitter.com/RpWZNllpMp— Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025
„Ова е почеток на долго патување од 10-15 години“, рече Кристерсон пред изложениот ловец „Грипен Е“. „Сааб ЈАС 39 Грипен“ е лесен повеќенаменски ловец од 4,5 генерација, а Киев и Стокхолм веќе разговараа за можноста за негово доставување до украинските воздухопловни сили.„Силна и способна Украина е клучен приоритет за Шведска и ние ќе продолжиме да се грижиме Украина да може да се бори против руската агресија“, рече Кристерсон.Норвешка помош за енергетскиот секторПред да пристигнат во Шведска, Зеленски и првата дама Олена Зеленска го посетија Осло, каде што се сретнаа со норвешкиот премиер Јонас Гар Стоере. Норвешка вети дека ќе ѝ обезбеди на Украина околу 150 милиони долари за купување гас за претстојната зима, во време кога Русија ги засилува нападите врз украинската енергетска инфраструктура.„Енергетската поддршка е исклучително важна“, нагласи Зеленски, заблагодарувајќи ѝ се на Норвешка за нејзината помош.
BREAKING:Sweden and Ukraine sign an LOI agreement for Ukraine to buy “between 100 to 150 Jas 39 Gripen E.”The top modern fighter hets jets will be delivered over the course of several years and will form the backbone of the Ukrainian Air Force 🇸🇪🇺🇦 pic.twitter.com/c8YUStEy9Z— Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2025
Посета во сенка на американската неизвесностДипломатската турнеја на Зеленски доаѓа само неколку дена по напнатиот состанок со американскиот претседател Доналд Трамп, кој одби да ја вооружи Украина со ракети „Томахавк“ и наводно се залагаше за руски територијални претензии. Европските партнери ја зголемуваат поддршката за Киев во услови на неизвесност околу идните потези на Вашингтон, особено откако беше одложен планираниот самит меѓу Трамп и рускиот претседател Владимир Путин.По посетата на Шведска и Норвешка, Зеленски треба да отпатува за Брисел на 23 октомври, а потоа во Лондон на состанокот на европската „Коалиција на волјата“ закажан за 24 октомври.