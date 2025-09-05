Украина нападна една од најголемите рафинерии на рускиот нафтен гигант

0 SHARES Сподели Твитни

Украински беспилотни летала нападнаа неколку руски нафтени постројки, вклучувајќи ја најголемата рафинерија на „Роснефт“ во Рјазан и објект за складирање нафта во регионот Луганск.Веста ја потврди Роберт „Мадијар“ Бровди, командант на украинските беспилотни летала, пишува „Киев Индепендент“ .„Бензинот (во Русија) станува сè поретко достапен, додека гасот и нафтата брзо исчезнуваат“, рече Бровди.Жителите на Рјазан, град кој се наоѓа 180 километри југоисточно од Москва, пријавија експлозии околу 2 часот наутро, проследени со огромен пожар што го осветли ноќното небо.Фотографиите и видеата што брзо се проширија на интернет покажаа црн чад како се издига од рафинеријата на јужниот раб на градот.💥 Drones hit a refinery in Russia’s Ryazan, setting it ablaze. Ukraine confirms strikes on both the Ryazan refinery & an oil depot in occupied Luhansk. #MakeRussiaPay pic.twitter.com/PaSlQskXGq— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 5, 2025Оваа фабрика, со капацитет од 13,8 милиони тони годишно, веќе беше цел на украинските беспилотни летала на 2 август, кога две од трите главни единици беа принудени да ги прекинат своите операции.Во исто време, во регионот Луганск, локалните жители забележале црн чад навечер.Мадјар потврди дека украинските беспилотни летала погодиле складиште за нафта во регионот, иако обемот на штетата сè уште не е познат.Инаку, Украина ги зголеми нападите со долг дострел врз руските енергетски објекти во последните месеци, насочени кон рафинерии и магацини.Само во август беа погодени најмалку 12 рафинерии, со што беа уништени повеќе од 17% од вкупниот капацитет за рафинирање на нафта во Русија.Рускиот претседател Владимир Путин неодамна призна дека земјата се соочува со недостиг на гориво.Како решение, тој предложи префрлање на резерви на јаглен.



