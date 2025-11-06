Украина нападна клучна рафинерија длабоко во Русија (видео)

Украинската армија наводно ја нападнала и оштетила руската рафинерија за нафта во Волгоград во текот на ноќта, додека експлозии потресле неколку други енергетски објекти низ Русија, објавија руските Телеграм канали, а пишува The Kiev Independent.
Украинската војска сè уште не го коментираше нападот, а „Киев Индепендент“ не можеше независно да ги потврди овие тврдења.
Напад врз клучна рафинерија
Локалните жители пријавија штета и објавија фотографии и видеа на социјалните мрежи на кои наводно се гледаат воздушни одбрани во акција.
Иако пожарот не беше веднаш забележан, на ноќното небо беа видени моќни блесоци во правец на рафинеријата. Рафинеријата, управувана од Лукоил, се наоѓа на околу 450 километри од фронтовската линија и игра клучна улога во снабдувањето со гориво на руската армија.
Drones hit the Lukoil oil refinery in VolgogradAn ammunition depot in the occupied Donetsk region and one of Russia’s largest power plants — the Kostroma GRES — were also attacked. pic.twitter.com/fbuRhLf1e2— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025
Оваа фабрика во минатото беше цел на украински напади, поради што мораше да го прекине производството барем еднаш.
Убиени цивили, оштетени куќи
Гувернерот на Волгоградската област, Андреј Бочаров, изјави дека во нападот се оштетени една станбена зграда и неколку куќи, како и дека едно лице е убиено.
„Цивил, 48-годишен маж, почина од шрапнели од гранатирање“, објави тој на Телеграм. Бочаров, исто така, потврди дека избувнал пожар во индустриска зона во округот Красноармејски во Волгоградската област.
Експлозии и во други региони
Во исто време, експлозии се случија и во термоцентралата во Волгореченск во Костромската област, која се наоѓа на околу 740 километри од украинската граница и североисточно од Москва.
Во окупираниот Крим, погодено е складиште за нафта во градот Битумне во близина на Симферопол, објави каналот на Телеграм „Кримски ветер“.
The Lukoil refinery in Volgograd, russia and an oil depot in Simferopol, occupied Crimea also got a visit from good Ukrainian drones. pic.twitter.com/BSNjXLGV1O— Kvist (@kvistp) November 6, 2025
Удар врз руската воена машина
Овие напади се дел од пошироката украинска стратегија за напаѓање воени и индустриски цели длабоко на руска територија, за што Киев првенствено се потпира на беспилотни летала од домашно производство.
Целта е да се ослабне главниот извор на финансирање на Москва за војната во Украина преку напад врз руското производство на нафта и гас.
