0 SHARES Сподели Твитни

Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) денес објави дека спречила експлозија планирана од украинските разузнавачки служби на гасовод во Серпуховската област во Московската област.

Во соопштението се наведува дека руски државјанин (56) бил фатен на дело во Серпуховската област „во текот на ноќта, при обид за поставување импровизирана експлозивна направа“, пренесува РИА Новости.

ФСБ тврди дека руски државјанин овој месец, постапувајќи по упатствата на украински курир, купил возило и електрична дупчалка, по што ги искористил добиените координати за да пронајде рачно изработени експлозивни направи во скриен магацин.

„На барање на украинските разузнавачки служби , човекот требало да издупчи дупка во земјата над гасоводот, а потоа да активира и инсталира импровизиран уред. По завршувањето на задачата, тој требало да патува во странство и да се врати во Украина преку трети земји“, соопшти ФСБ.

The post Украина нарачала терористички напад? ФСБ издаде итно соопштение appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: