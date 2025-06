Украина објави ново видео од спектакуларна акција во која ја уништи руската авијација

0 SHARES Сподели Твитни

Безбедносната служба на Украина (СБУ) објави снимка од голема операција со беспилотни летала извршена на 1 јуни на територијата на Руската Федерација, со кодно име „Пајажина“.Според СБУ, во операцијата биле користени дури 117 дронови, кои биле тајно префрлени на руска територија, скриени во товарни возила.Цел на нападот беа четири стратешки воени воздухопловни бази: Белаја, Олења, Ѓагилево и Иваново. Во овој прецизно координиран удар беа оштетени 41 авион на руската армија, вклучувајќи стратешки бомбардери од типовите Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, извидувачки авиони А-50, како и транспортни авиони Ан-12 и Ил-78. Вкупната штета, според украински извори, надминува седум милијарди американски долари.

Ukrainian Intelligence Service SBU releases a follow up video on operation Spider Web 🕸️ pic.twitter.com/WjCkVGAh5V— Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) June 11, 2025

Според украински извори, операцијата била планирана со месеци и извршена од рускиот град Чељабинск – само неколку километри од локалниот огранок на Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ). Таму, дрвени конструкции со беспилотни летала биле натоварени во камиони, кои потоа биле распоредени низ Русија, вклучувајќи ги регионите Иваново, Рјазан, Мурманск, Иркутск и Амур.Специјално дизајнираните кабини беа отворени од далечина, ослободувајќи беспилотни летала кои автоматски почнуваа да летаат кон цели. Единствениот неуспех беше забележан за време на обидот за напад врз базата „Украинка“ во Амурската област.Беспилотните летала беа развиени од експерти од СБУ и можеа да се контролираат во реално време, дури и од растојание од илјадници километри. Дополнително, тие имаа можност да ги избегнат руските ПЗО системи, што го направи нивното продирање на целните локации речиси непречено.Шефот на СБУ, Васил Малјук, кој лично ја надгледуваше целата операција, изјави дека сите цели биле исклучиво од воена природа – стратешки аеродроми и авиони што се користат за напади врз украинските градови.„СБУ дејствува таму каде што Русија мисли дека е безбедна. И ние ќе продолжиме да дејствуваме. Подготвуваме нови изненадувања – исто толку болни како и оваа операција“, рече Малјук.Акцијата беше поддржана од украинската политичка елита и сојузниците на НАТО. Адмиралот Пјер Вандие од Северноатлантскиот договор ја опиша операцијата како „модерен тројански коњ“, нагласувајќи ја технолошката и тактичката софистицираност на Украина.Според сателитските снимки анализирани од западните разузнавачки служби, најмалку десетина авиони биле целосно уништени, а НАТО проценува дека помеѓу 10 и 13 авиони се неповратно изгубени. Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека половина од погодените авиони се целосно надвор од употреба. Руското Министерство за одбрана го потврди нападот и предизвиканата штета, но тврди дека сите оштетени авиони ќе бидат поправени.



