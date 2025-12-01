Украина одби да му го предаде Донбас на Путин во преговорите со САД за мир

Украинските претставници на преговорите со САД во Флорида го отфрлија повлекувањето на трупите од неокупираниот дел на Донбас како предуслов за мировен договор, изјавија информирани извори за РБЦ-Украина. Според нив, дискусијата на состанокот се фокусирала на „проблематичните прашања“ на потенцијалниот мировен договор, при што страните посветиле значително внимание на териториите. Во исто време, американската страна ѝ го пренела на украинската делегација ставот на Русија, која бара целосно повлекување на украинските сили од Донбас.

Украинските преговарачи забележале дека таков пристап е невозможен поради уставните ограничувања, јавното мислење во Украина и неконзистентноста на таков услов со фактичката состојба на теренот. Затоа, ставот на Киев останува непроменет: територијалната дискусија мора да започне со сегашната линија на контакт. „Потрагата по потенцијални решенија продолжува, но ова е, се разбира, многу сложено прашање“, изјавил извор за РБЦ-Украина. Украинската делегација, исто така, потсетила дека посветеноста на земјата кон членството во НАТО е загарантирана во Уставот, а неговата промена заради мировен договор би поставила лош преседан.

„Американците се подготвени да ги слушнат нашите аргументи. Друг проблем е што тие постојано велат: ‘Добро, можеби сте 100 отсто во право, но има и друга страна и тие бараат ова и она’. Како медијатор, ние мора да се погрижиме да постигнете мирен договор. Можете да ја објасните вашата позиција логично колку што сакате, но ако другата страна каже ‘не’, тогаш што ќе правиме?“, објасни изворот.

Во исто време, извор на Си-Ен-Ен запознаен со преговорите забележа дека предавањето на неокупираниот дел од Донбас е „надвор од разумните граници“, бидејќи тоа значително би ја ослабело одбраната на Украина и би ја зголемило веројатноста за понатамошна агресија. „Но, ова не значи дека нема потенцијални начини за зачувување на уставните одредби и обезбедување на безбедноста на Украина“, нагласи изворот.

Во исто време, рече тој, страните разговарале за сценарио во кое Украина ефикасно би била лишена од можноста да се приклучи на НАТО со склучување на соодветен договор со Русија. Сепак, Киев нема да биде правно принуден да се откаже од своите аспирации за приклучување кон алијансата. Висок американски функционер, од своја страна, изјави за „Волстрит џорнал“ дека за време на разговорите, Киев и Вашингтон разговарале за можниот термин на нови избори во Украина, но не го решиле прашањето за безбедносните гаранции за земјата од САД и Западот.

Преговорите меѓу Украина и САД за мировен план се одржаа на 30 ноември во Флорида. Државниот секретар Марко Рубио ја предводеше американската делегација. Тој го нарече состанокот „многу продуктивен“, но додаде дека останува уште многу работа. Тој вети дека работата ќе продолжи оваа недела, кога специјалниот претставник на претседателот Доналд Трамп, Стив Виткоф, ќе разговара за мировниот план со рускиот претседател Владимир Путин во Москва.